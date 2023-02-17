У владельцев электромобилей в России появятся новые привилегии

Эксперимент будет запущен по поручению первого зампреда правительства Андрея Белоусова Минэкономики совместно с госкомпанией “Автодор” 1 марта и продлится до конца года.

Но есть нюанс: для бесплатного проезда по платным дорогам владельцы электромобилей должны будут приобрести или арендовать ву"Автодора" бесконтактный транспондер T-Pass за 3 000-3 500 рублей. Но придется предоставить документы, который смогут подтвердить, что автомобиль оснащен исключительно электродвигателем. Если у водителя есть T-pass, его необходимо предъявить в офисе компании.

Владельцам электромобилей будет разрешено бесплатно ездить по платным трассам М1, М3, М4, М11, М12 и ЦКАД, а также по участку М11 с 15 по 58 километр в обход Одинцово.

Минэкономики заявило, что владельцы электромобилей смогут сэкономить в среднем 2 000 рублей.