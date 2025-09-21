УАЗ начал опытную сборку «Патриотов» с новой 6-ступенчатой коробкой передач

Прототипы предназначены для испытаний и настройки электроники перед серийным производством. Планируется, что опытная партия поможет довести автомобиль до оптимального уровня надежности и комфорта.

Помимо «Патриота», УАЗ продолжает обновлять популярное семейство «Буханка» (УАЗ СГР). Завод регулярно модернизирует эти автомобили: менее года назад модель получила обновленный двигатель. В пресс-службе подчеркнули, что «Буханка» остается востребованной у россиян и пока не планируется завершение ее выпуска.