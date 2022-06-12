"Умно и подло": автопилот Tesla отключается за секунду до аварии

В публичном обновлении своего расследования NHTSA изложило аргументы в пользу того, почему необходимо провести расследование в отношении режима автопилота в Tesla.

NHTSA заявило, что на данный момент расследовало 16 аварий и обнаружило, что автопилот прерывал собственное управление автомобилем в среднем "менее чем за секунду до первого столкновения", хотя водитель должен был быть предупрежден о возможном инциденте как минимум за восемь секунд до столкновения.

Но стоит отметить, что NHTSA установило: большинство водителей держали руки на руле (как того требует автопилот), но автомобили не предупредили водителей о необходимости своевременного принятия мер по уклонению.