"Умно и подло": автопилот Tesla отключается за секунду до аварии

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"Умно и подло": автопилот Tesla отключается за секунду до аварииА должен был секунд за восемь, а также предупредить об этом водителя
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) обнаружила, что как минимум 16 автомобилей Tesla отключали режим автопилота за секунду до столкновения.
В публичном обновлении своего расследования NHTSA изложило аргументы в пользу того, почему необходимо провести расследование в отношении режима автопилота в Tesla.
NHTSA заявило, что на данный момент расследовало 16 аварий и обнаружило, что автопилот прерывал собственное управление автомобилем в среднем "менее чем за секунду до первого столкновения", хотя водитель должен был быть предупрежден о возможном инциденте как минимум за восемь секунд до столкновения.
Но стоит отметить, что NHTSA установило: большинство водителей держали руки на руле (как того требует автопилот), но автомобили не предупредили водителей о необходимости своевременного принятия мер по уклонению.