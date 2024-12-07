Универсальный зарядник для электромобилей получил дату релиза

Опубликовано 07 декабря 2024, 01:411 мин.
Универсальный зарядник для электромобилей получил дату релизаСистема будет запущена в 2025 году
Универсальная система «Plug and Charge» для электромобилей будет запущена в США в 2025 году. Эта инициатива, возглавляемая SAE International, позволит водителям подключать свой автомобиль, позволять системе обрабатывать платежи через облачное соединение и начинать зарядку без использования приложений, как и терминалов оплаты.
Система основана на стандарте ISO 15 118 и использует инфраструктуру открытых ключей электромобилей (EVPKI) для безопасной аутентификации и авторизации. Крупнейшие автопроизводители и зарядные сети, включая Tesla, поддержали этот шаг, пишут СМИ.
Интеграция Tesla в эту универсальную систему означает, что станции, не принадлежащие Tesla, будут предлагать зарядку, аналогичную ее Superchargers. Зарядные сети могут по-прежнему предоставлять программы лояльности, но владельцам EV не понадобятся отдельные приложения для каждой поездки.