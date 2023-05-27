Условия параллельного импорта автозапчастей могут продлить

Согласно письму, направленному премьер-министру Михаилу Мишустину, РОАД предупредила, что без продления срока действия сертификата поставки запчастей в страну могут прекратиться к 1 сентября 2023 года.

Илья Плисов, член правления Союза автосервисов, подчеркнул, что если не будет принято решение о продлении необходимой документации или поиске альтернативного способа импорта, то не менее 100 брендов могут застрять на таможне. Такая ситуация потенциально может привести к дефициту запчастей.

Алексей Подщеколдин, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры», также выразил обеспокоенность по поводу возможного дефицита запчастей, если документация не будет продлена.