Уволенный менеджер Tesla назвал автопилот компании «опасностью для дорог»

По словам Медрано, его команда состояла из операторов, которые сопровождали тестовые поездки робомобилей Tesla. Но количество подчинённых выросло до 38 человек, хотя, по установленным нормам, на одного руководителя должно приходиться не более 15. При этом дополнительные ресурсы и новых сотрудников выделять не стали.

В результате, как сказано в иске, это привело к аварии. Медрано якобы обрабатывал инцидент, будучи «физически спящим», и дал оператору «небезопасные указания», из‑за чего та оставалась на месте происшествия в «опасной обстановке» целый час. После этого он «попытался официально зафиксировать нарушения», но вместо этого был уволен.

В иске бывший менеджер требует восстановления на работе, а также компенсации за потерянные бонусы, невыплаченную зарплату и моральный ущерб.