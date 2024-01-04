В 2023 году Tesla поставила 1,8 млн автомобилей, но китайцы наступили ей на пятки

В 2023 году Tesla поставила 1,8 млн автомобилей, но китайцы наступили ей на пяткиСказ о двух титанах электромобилестроения
Правление Tesla как короля электромобилей (EV) продолжается, но зеркало заднего вида не пустует. Хоть в 2023 году компания Илона Маска поставила впечатляющие 1,8 миллиона автомобилей, опередив свои собственные показатели на 38%, китайская BYD наступила Tesla на пятки с 1,6 миллионами продаж чисто электрических автомобилей.
Хотя Tesla и не достигла амбициозной цели в 2 миллиона, она превзошла ожидания аналитиков в последнем квартале, выпустив почти 500 000 электромобилей и поставив почти 485 000. Модели Model 3 и Model Y остаются лидерами. Хотя Маск смело предсказывает, что Model Y скоро завоюет весь мир, Tesla умалчивает об индивидуальных показателях продаж двух своих лидеров.
Однако для Tesla не все было гладко. Споры вокруг автопилота и экономические неурядицы бросают тень, заставляя снижать цены на Model 3 и Model Y, чтобы привлечь покупателей. В Китае, на важнейшем рынке, появился жесткий конкурент в лице BYD, предлагающий электромобили по значительно более низким ценам.
В перспективе битва за первенство в области EV накаляется. Tesla не может позволить себе почивать на лаврах, поскольку BYD стремительно набирает обороты. Смогут ли они продолжить свою инновационную серию и закрепить свое господство? Или же доступность и стратегическое позиционирование BYD украдут корону? Гонка электромобилей продолжается.