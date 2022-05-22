В Германии запретили автомобили Ford с интернетом

Вердикт Мюнхенского регионального суда не является юридически обязательным и может быть обжалован, говорится в сообщении, добавляя, что для того, чтобы он стал "временно исполнимым", истцу, японской компании IP Bridge Inc, необходимо внести обеспечительный платеж в размере 227 миллионов евро.