В Германии запретили автомобили Ford с интернетом

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В Германии запретили автомобили Ford с интернетомНо решение могут и обжаловать
Немецкий суд наложил общенациональный запрет на продажу и производство автомобилей Ford, способных устанавливать интернет-соединение, говорится в сообщении компании в рамках судебного разбирательства по поводу нарушения патентов на беспроводные технологии.
Вердикт Мюнхенского регионального суда не является юридически обязательным и может быть обжалован, говорится в сообщении, добавляя, что для того, чтобы он стал "временно исполнимым", истцу, японской компании IP Bridge Inc, необходимо внести обеспечительный платеж в размере 227 миллионов евро.
Причиной этого судебного дела является лицензирование стандартных патентов для сетей LTE. Поскольку мы еще не получили письменного заключения суда, мы не хотим комментировать этот вопрос в данный момент
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