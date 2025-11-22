В Google Android Auto появился ИИ Gemini

Опубликовано 22 ноября 2025, 19:301 мин.
В Google Android Auto появился ИИ GeminiНовый помощник для водителей
Google начала внедрять своего ИИ-ассистента Gemini в Android Auto. Водителям выдадут более «разговорчивого» и умного голосового помощника. Он будет помогать с маршрутами, сообщениями и другими задачами.
Чтобы использовать Gemini, нужно установить приложение на Android-смартфон. После этого помощник появится на экране мультимедийной системы автомобиля. Активировать его можно фразой «Hey Google», кнопкой микрофона на экране или кнопкой на руле (если есть).
Gemini пока не доступен пользователям Apple CarPlay.
Gemini умеет искать рестораны нужной кухни, отправлять сообщения, эмодзи, находить адреса в письмах, проверять календарь и составлять списки дел — и всё это без отвлечения от дороги. Также ИИ может просто поддержать беседу.