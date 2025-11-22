Авто
В Google Android Auto появился ИИ Gemini

Новый помощник для водителей
Google начала внедрять своего ИИ-ассистента Gemini в Android Auto. Водителям выдадут более «разговорчивого» и умного голосового помощника. Он будет помогать с маршрутами, сообщениями и другими задачами.
В Google Android Auto появился ИИ Gemini

© Google

Чтобы использовать Gemini, нужно установить приложение на Android-смартфон. После этого помощник появится на экране мультимедийной системы автомобиля. Активировать его можно фразой «Hey Google», кнопкой микрофона на экране или кнопкой на руле (если есть).

© Google

Gemini пока не доступен пользователям Apple CarPlay.

Gemini умеет искать рестораны нужной кухни, отправлять сообщения, эмодзи, находить адреса в письмах, проверять календарь и составлять списки дел — и всё это без отвлечения от дороги. Также ИИ может просто поддержать беседу.

