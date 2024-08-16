В «городе iPhone» появится завод Foxconn по сборке электромобилей

Этот шаг является частью стратегии Foxconn по «диверсификации бизнеса и снижению зависимости от Apple», поскольку продажи iPhone в Китае падают, и другие производители смартфонов завоевывают рынок. Foxconn планирует производить электромобили для других компаний.

Интересно, что она сталкивается с жесткой конкуренцией на переполненном китайском EV-рынке, где борются более 130 компаний. Эксперты отрасли предупреждают, что для успеха в автомобильном секторе потребуется не только производственное мастерство; решающее значение будут иметь инновации в области программного обеспечения и технологий.