В Китае создали «перепрыгивающий» пробки автомобиль

19:15, 26 декабря 2022
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В Китае создали «перепрыгивающий» пробки автомобильКак в Mario Kart
Китайский стартап представил автомобиль, который может облететь пробку. Стоит такое чудо $140 000.
Фото: Xpeng Aeroht
Xpeng Aeroht за последние месяцы провёл уже два публичных полёта своего автомобиля с крыльями. Стартап намерен запустить производство транспортного средства уже в 2025 году.
Разработчики уверяют, что простое нажатие кнопки развернёт узел ротора, который поднимет автомобиль в воздух. Так можно облететь пробку и приземлиться на более свободном участке дороги.