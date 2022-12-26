Авто
19:15, 26 декабря 2022
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В Китае создали «перепрыгивающий» пробки автомобиль

Как в Mario Kart

Китайский стартап представил автомобиль, который может облететь пробку. Стоит такое чудо $140 000.

В Китае создали «перепрыгивающий» пробки автомобиль

Фото: Xpeng Aeroht

Xpeng Aeroht за последние месяцы провёл уже два публичных полёта своего автомобиля с крыльями. Стартап намерен запустить производство транспортного средства уже в 2025 году.

Разработчики уверяют, что простое нажатие кнопки развернёт узел ротора, который поднимет автомобиль в воздух. Так можно облететь пробку и приземлиться на более свободном участке дороги.

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