В Китае создали «перепрыгивающий» пробки автомобиль

Xpeng Aeroht за последние месяцы провёл уже два публичных полёта своего автомобиля с крыльями. Стартап намерен запустить производство транспортного средства уже в 2025 году.

Разработчики уверяют, что простое нажатие кнопки развернёт узел ротора, который поднимет автомобиль в воздух. Так можно облететь пробку и приземлиться на более свободном участке дороги.