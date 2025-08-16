В Китае выпустят первый серийный электромобиль с полутвердотельной батареей

Полутвердые батареи — это тип перезаряжаемых батарей, в которых вместо жидкого или гелевого электролита, используемого в традиционных литий-ионных батареях, используется полутвердый электролит.

Здесь будет использоваться новая батарея на основе марганца. Её поставщиком выступает Suzhou QingTao Power Technology. Такая батарея должна лучше работать в холодную погоду и обеспечивать часть преимуществ полностью твердотельных аккумуляторов: более быструю зарядку, большую безопасность и долговечность.

Хотя по плотности энергии она сравнима с обычными литий-ионными решениями, ожидается, что на практике она будет энергоэффективнее. По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, MG4 Anxin сохранит тот же электромотор на 161 л.с., что и стандартные версии.

Дизайн автомобиля практически не изменится. Сейчас MG4 стоит примерно от 10 200 до 14 700 долларов и предлагается с батареями на 42,8 и 53,9 кВт·ч. Новая версия с полутвердотельной технологией, скорее всего, получит большую ёмкость и запас хода, но и цена вырастет.

Премьера MG4 Anxin ожидается в сентябре этого года.