В М.Видео теперь можно купить шины

На старте в каталоге больше 7 тысяч артикулов: летние и всесезонные модели от Michelin, Pirelli, Bridgestone, Yokohama, Hankook, Gislaved, Kumho, Cordiant, Ikon и КАМА. Только летних позиций — свыше 3 тысяч. Компания планирует в ближайшее время расширить ассортимент до десятков тысяч наименований.

Шины доставляются напрямую от поставщика, что, по словам компании, позволяет охватить широкую географию и подстроить логистику под крупногабаритный товар.

Для М.Видео это продолжение курса на мультикатегорийность: за последние годы на платформе появились мебель, спорттовары, одежда и даже автомобили. Шины вписываются в ту же логику — товар с понятным сезонным спросом, который удобнее купить там, где уже привык.