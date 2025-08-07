В Москве показали беспилотный карьерный самосвал КАМАЗ «Юпитер 30»

Этот самосвал не нуждается в водителе и предназначен для работы в карьерах — он перевозит руду и горные породы в зонах, где присутствие людей может быть опасно. У машины даже нет кабины.

«Юпитер 30» весит 30 тонн и оснащён гибридной силовой установкой, что делает его более экономичным и управляемым. Уникальная особенность — поворот обеих осей, благодаря чему машина может двигаться, как «краб».

Также самосвал оснащён системой рекуперации энергии, улучшенной подвеской и может работать в челночном режиме — туда и обратно по одному маршруту.