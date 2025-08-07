В Оренбурге выпустят сверхмощную зарядную станцию для электромобилей

Новую станцию установит завод «Инвертор» на месте уже действующей, по адресу: проезд Автоматики, д. 8. Сейчас предприятие выпускает зарядки с мощностью от 60 до 150 кВт.

Завод «Инвертор» получил официальное подтверждение от Минпромторга, что его продукция соответствует требованиям российского законодательства. Сегодня предприятие способно выпускать до 100 зарядных станций в месяц, в зависимости от загруженности производством.

Основные покупатели — бизнес-центры, торговые центры, автозаправки и другие общественные места. Сейчас завод ведёт переговоры с государственными и частными организациями, чтобы увеличить объёмы заказов и наладить серийное производство зарядных станций.