В Оренбурге выпустят сверхмощную зарядную станцию для электромобилей

Опубликовано 07 августа 2025
В Оренбурге выпустят сверхмощную зарядную станцию для электромобилейЗевс бы позавидовал
В Оренбурге до конца 2025 года появится новая зарядная станция для электромобилей мощностью до 320 кВт. Это почти в два раза больше, чем у большинства аналогичных устройств. Об этом сообщил первый замминистра промышленности и энергетики Оренбургской области Дмитрий Кулаков.
Новую станцию установит завод «Инвертор» на месте уже действующей, по адресу: проезд Автоматики, д. 8. Сейчас предприятие выпускает зарядки с мощностью от 60 до 150 кВт.
Завод «Инвертор» получил официальное подтверждение от Минпромторга, что его продукция соответствует требованиям российского законодательства. Сегодня предприятие способно выпускать до 100 зарядных станций в месяц, в зависимости от загруженности производством.
Основные покупатели — бизнес-центры, торговые центры, автозаправки и другие общественные места. Сейчас завод ведёт переговоры с государственными и частными организациями, чтобы увеличить объёмы заказов и наладить серийное производство зарядных станций.