В попытке конкурировать с Китаем, Volkswagen создаст бюджетный электромобиль

Генеральный директор VW Томас Шефер описал предстоящую модель как "высококачественный, доступный" электромобиль, сделанный в Европе для европейских водителей. Эксперты говорят, что это может стать важным шагом в борьбе с доминированием Китая на рынке доступных электромобилей.

Однако Volkswagen также сталкивается с проблемами. Компания планирует сократить 35 000 рабочих мест к 2030 году в связи с замедлением спроса на EV в Европе и сильной конкуренцией со стороны китайских брендов. По данным аналитиков Rho Motion, в 2024 году продажи EV в Европе упали на 3% и составили 3 миллиона автомобилей.