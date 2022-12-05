В России начались продажи китайского кроссовера, в создании которого участвовала Huawei

Предложения о продаже автомобилей есть на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах. Купить новинку можно в Москве, Чувашии и Владивостоке. Стоимость автомобиля варьируется от 4,2 млн рублей до 5 млн рублей.

В Aito M5 используются электромоторы, а 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 125 л.с. работает исключительно в режиме генератора для подзарядки тяговой батареи ёмкостью 40 кВт.ч.

Что касается Huawei, то компания установила в автомобиль свою бортовую систему HarmonyOS Smart Cockpit. Также компания отвечала за дизайн интерьера и экстерьера, большую часть инженерных работ и маркетинг. В салоне автомобиля есть беспроводная зарядка для смартфона, подсветка, проекционный дисплей и звуковая система Huawei Sound мощностью 1000 Вт.