В России обязали устанавливать разъемы для зарядки электрокаров, которых в стране почти нет

Как сообщает издание, такая станция теперь должна обязательно поддерживать китайский стандарт зарядки GB/T, а поддержка куда более распространенных европейского CCS и японского CHAdeMO стандартов остается уже на выбор производителя устройства.

При этом, что интересно, участники рынка заявляют, что китайские машины на территории России имеют европейские разъемы, то есть предложенный стандарт у нас не распространен. По мнению экспертов, Минпромторг ввел это нововведение “на будущее”. Так, ведомство из-за закрытия экспорта машин из ЕС может ожидать локализацию китайских автомобилей и азиатский импорт.