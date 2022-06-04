В России обязали устанавливать разъемы для зарядки электрокаров, которых в стране почти нет

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В России обязали устанавливать разъемы для зарядки электрокаров, которых в стране почти нетЭто о чем-то да говорит
Минпромторг обязал укомплектовывать все быстрые зарядные станции для электромобилей китайским стандартом зарядки GB/T, сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на ведомство. Однако даже китайские электромобили в России по большей части имеют европейский стандарт.
Как сообщает издание, такая станция теперь должна обязательно поддерживать китайский стандарт зарядки GB/T, а поддержка куда более распространенных европейского CCS и японского CHAdeMO стандартов остается уже на выбор производителя устройства.
При этом, что интересно, участники рынка заявляют, что китайские машины на территории России имеют европейские разъемы, то есть предложенный стандарт у нас не распространен. По мнению экспертов, Минпромторг ввел это нововведение “на будущее”. Так, ведомство из-за закрытия экспорта машин из ЕС может ожидать локализацию китайских автомобилей и азиатский импорт.
Источник:Коммерсантъ
Автор:Максим МногословныйТеги: