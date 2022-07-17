Сегодня в 15:59

В России представили отечественный электрокар E-Neva

Показали ходовой макет

В Нижнем Новгороде продемонстрировали российский электромобиль E-Neva. Это был ходовой макет, который позволяет оценить, как автомобиль выглядит.