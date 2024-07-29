В России стартовали продажи электромобиля Xiaomi SU7, но не официально

Несмотря на технологические преимущества — запас хода на одной зарядке составляет 800 километров, а современная система быстрой зарядки позволяет увеличить запас хода на 390 километров всего за 10 минут, — высокая цена SU7 Max, составляющая не менее 5 миллионов рублей, может ограничить его привлекательность для российских потребителей, пишет издание. Кроме того, слаборазвитая инфраструктура для электромобилей в России еще больше сдерживает его потенциальный успех на рынке.

Официальные продажи в Китае стартовали только в начале апреля этого года. Быстрое появление этой модели на сером рынке точно говорит о том, что обслуживание и ремонт, особенно в случаях аварий, когда требуется замена таких деталей, как бамперы и оптика, обойдется вам дорого.

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