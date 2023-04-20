В России в два раза увеличилось количество станций зарядки электромобилей

По состоянию на 18 апреля 2023 года в стране насчитывается 1 664 станции для зарядки электромобилей, что на 105% больше, чем год назад, при этом наибольшее количество станций находится в Москве (всего 300 станций). Среди других городов с большим количеством зарядных станций - Южно-Сахалинск, Красноярск, Санкт-Петербург и Казань.

Авторы исследования также сообщили о повышенном интересе к покупке электромобилей в стране: количество проверок VIN-номеров таких автомобилей с пробегом в городах-миллионниках в первом квартале 2023 года подскочило на 117%.

Самыми популярными моделями электромобилей стали Toyota Prius, Lexus RX, Honda Civic и Nissan Leaf.