В России закрылся проект первого отечественного электромобиля

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В России закрылся проект первого отечественного электромобиляИз-за отсутствия финансирования
СМИ сообщили, что в России закрыли проект Zetta, который должен был стать первым серийным электрокаром отечественного производства. Причиной стало отсутствия финансирования.
Сообщается, что Минпромторг обещал Zetta полтора года тому назад выделить из ФРП (Фонд развития промышленности) недостающие 100 млн рублей. Однако этого так и не случилось. В результате в России электромобили Zetta производиться не будут.
Есть также информация, что за всё время собрано только пять электромобилей и один недостроенный каркас.
Интересно, что всё это происходит на фоне призывов к импортозамещению. В марте Минпромторг совместно с «Газпромбанком» и «Агентством по технологическому развитию» запустил онлайн-сервис «Биржа импортозамещения» для связи заказчиков и исполнителей напрямую.