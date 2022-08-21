В России закрылся проект первого отечественного электромобиля

Сообщается, что Минпромторг обещал Zetta полтора года тому назад выделить из ФРП (Фонд развития промышленности) недостающие 100 млн рублей. Однако этого так и не случилось. В результате в России электромобили Zetta производиться не будут.

Есть также информация, что за всё время собрано только пять электромобилей и один недостроенный каркас.

Интересно, что всё это происходит на фоне призывов к импортозамещению. В марте Минпромторг совместно с «Газпромбанком» и «Агентством по технологическому развитию» запустил онлайн-сервис «Биржа импортозамещения» для связи заказчиков и исполнителей напрямую.