Опубликовано 13 сентября 2025, 21:00
В России запустили процедуру банкротства Volkswagen AG

Активы были весной арестованы
Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении имущества немецкого концерна Volkswagen AG, находящегося в России. Процедура рассчитана на шесть месяцев.
В реестр кредиторов включено требование компании «Камея» на сумму 16,9 млрд рублей. Ранее суд Нижегородской области подтвердил задолженность Volkswagen перед «Камеей», однако она не была погашена. Помимо основной суммы, долг включает 40 тысяч евро и 119 тысяч рублей судебных расходов.

Компания «Камея» стала кредитором Volkswagen после покупки прав требования у «Автомобильного завода НАЗ» (бывший ГАЗ) за 120 млн рублей. Завод требовал от Volkswagen компенсацию убытков из-за разрыва соглашения о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen в Нижнем Новгороде.

Весной суд арестовал российские активы Volkswagen, включая долю в калужском заводе «Фольксваген груп рус». Позже часть ограничений была снята, и концерн сообщил о продаже активов компании «Арт-Финанс». Однако споры о законности передачи долга «Камее» продолжились. Юристы Volkswagen пытались оспорить сделку, но суд не принял их аргументы.

