В Сеть попали фото «заряженного» электрокроссовера Xiaomi YU7 Ultra

Опубликовано 14 июля 2025, 19:301 мин.
В Сеть попали фото «заряженного» электрокроссовера Xiaomi YU7 UltraВозможно, самый быстрый электрокроссовер в мире
Xiaomi работает над новой версией своего электрокроссовера YU7, которую уже прозвали YU7 Ultra. Машину заметили на тестах в камуфляжной плёнке, но даже под ней можно увидеть более “агрессивный” дизайн — увеличенные воздухозаборники и расширенные колёсные арки, как у спортивной SU7 Ultra.
© Ferra.ru
YU7 Ultra, по слухам, будет построен на той же платформе, что и SU7 Ultra, и получит схожие характеристики: до 1 548 л.с. и 1 770 Н·м крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч — примерно за 2,5 секунды, если автомобиль получит ту же батарею на 93,7 кВт·ч. Это может сделать его самым быстрым электрокроссовером в мире, между прочим.
Однако пока Xiaomi сталкивается с трудностями при поставках даже базовой версии YU7. Также появились слухи о планах выпустить более крупную модель — YU9.