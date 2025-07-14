В Сеть попали фото «заряженного» электрокроссовера Xiaomi YU7 Ultra

YU7 Ultra, по слухам, будет построен на той же платформе, что и SU7 Ultra, и получит схожие характеристики: до 1 548 л.с. и 1 770 Н·м крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч — примерно за 2,5 секунды, если автомобиль получит ту же батарею на 93,7 кВт·ч. Это может сделать его самым быстрым электрокроссовером в мире, между прочим.