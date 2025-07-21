В Швеции начали тесты 6G, чтобы в стране больше не было автомобильных аварий

По словам главы проекта Петера Яневика, 6G поможет обеспечить сверхбыструю и надёжную связь между автомобилями, дронами и городской инфраструктурой. Это позволит, например, дрону быстро сканировать место аварии, передавать карту препятствий и помогать другим машинам безопасно объезжать опасный участок.

Технология может значительно снизить число ДТП, уменьшить пробки и сократить выбросы в городах. Но чтобы это стало реальностью, связь должна быть практически безошибочной — с надёжностью выше 99,999%.

Центр AstaZero — первый в мире, где производители могут протестировать оборудование для 6G, включая безопасность связи и защиту от взлома. Также изучаются вопросы конфиденциальности — например, как дроны будут действовать в городах, не нарушая частную жизнь людей.

Дальнейшие планы — внедрение ИИ, чтобы машины могли понимать ситуацию на дорогах даже при слабом сигнале.