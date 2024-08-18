В США автомобили начнут «общаться» друг с другом

Опубликовано 18 августа 2024, 00:00
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В США автомобили начнут «общаться» друг с другомПредставлен план по ускорению внедрения технологии V2X
Министерство транспорта США представило комплексную дорожную карту для ускорения внедрения технологии V2X. Технология позволяет транспортным средствам поддерживать беспроводную связь друг с другом, пешеходами, велосипедистами и объектами инфраструктуры, обмениваясь в режиме реального времени информацией о скорости, местоположении и дорожных условиях.
Такая связь особенно важна в условиях плохой видимости, например, в густом тумане или во время сильного дождя, когда она может предотвратить аварии и спасти жизни людей.
Несмотря на свой потенциал, технология в стране V2X внедряется медленно, чему препятствуют «неопределенность нормативно-правовой базы и изменения в приоритетах правительства», пишет NPR.
План готовит внедрение инфраструктуры V2X на 20% от всех автомобильных дорог к 2028 году и обеспечение V2X на регулируемых перекрестках в 25% крупнейших городских районов страны.