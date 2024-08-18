В США автомобили начнут «общаться» друг с другом

Такая связь особенно важна в условиях плохой видимости, например, в густом тумане или во время сильного дождя, когда она может предотвратить аварии и спасти жизни людей.

Несмотря на свой потенциал, технология в стране V2X внедряется медленно, чему препятствуют «неопределенность нормативно-правовой базы и изменения в приоритетах правительства», пишет NPR.

План готовит внедрение инфраструктуры V2X на 20% от всех автомобильных дорог к 2028 году и обеспечение V2X на регулируемых перекрестках в 25% крупнейших городских районов страны.