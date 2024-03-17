В США Ford с частичным автопилотом устроил смертельное ДТП

Как сообщает Associated Press, по предварительным данным, Mach-E столкнулся с задней частью неподвижного Honda CR-V на шоссе. Местный телеканал KSAT сообщает, что водитель Mach-E сообщил полиции, что Honda остановилась на средней полосе без включенных фар перед тем, как произошла авария около 21:50. К сожалению, 56-летний водитель CR-V погиб в результате аварии.

Система BlueCruise компании Ford позволяет водителю убрать руки с руля и передать контроль над управлением, торможением и ускорением на определенных трассах. Однако Ford четко заявляет, что BlueCruise не является полностью автономной системой и полагается на контроль водителя для обеспечения внимательности на дороге. По данным Ford, система функционирует на 97% трасс с контролируемым доступом в США и Канаде.