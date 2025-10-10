В США подали в суд на Porsche из-за медленно работающих зарядников

Эти устройства предназначены для зарядки электромобилей Porsche дома и, по заявлению компании, должны полностью заряжать батарею за 9,5−10,5 часов при подключении к сети мощностью не менее 40 ампер.

Однако, по утверждению истцов, зарядные устройства перегреваются, могут повредить розетку и даже создавать риск возгорания. Кроме того, фактическое время зарядки, как утверждается, вдвое превышает заявленное.

Это не первый случай подобных жалоб. В 2023 году Porsche уже столкнулась с коллективным иском из-за схожих проблем. Тогда компания предложила клиентам возврат средств и новые устройства с температурными датчиками.