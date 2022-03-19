В США появится подписка на электрические школьные автобусы

Для учебных учреждений, которые все еще испытывают трудности с высокими затратами на электробусы и зарядное оборудование, необходимое для поддержания их работы, компании, включая Highland Electric Fleets и Thomas Built Buses, заключили сделки, чтобы помочь школам преодолеть трудности.

В четверг стартап из Массачусетса и производитель школьных автобусов из Северной Каролины предложили "подписку на электрические школьные автобусы до 2025 года по ценам, которые уравнивают их стоимость с дизельными".

Highland предоставляет автобусы и зарядную инфраструктуру, оплачивает электроэнергию для их зарядки, покрывает расходы на техническое обслуживание и управляет другими сложностями перехода на электричество. Школьный округ или транзитный орган платит абонентскую плату, которая должна быть ниже, чем текущий бюджет на владение, заправку и обслуживание имеющегося дизельного парка.