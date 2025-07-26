Жалобы касались нарушений ПДД, неожиданных манёвров и столкновений с препятствиями, которые должен был бы заметить обычный водитель. Однако в итоге расследование завершилось без штрафов и других мер со стороны регулятора.

В 2024 году Waymo добровольно провела два отзыва автомобилей. Первый — после наезда на столб, второй — в мае, охватил более 1 200 машин. Тогда обновили программное обеспечение, чтобы улучшить распознавание препятствий.

Сегодня на дорогах США работают свыше 1 500 беспилотных авто Waymo. Они совершают более 250 000 поездок в неделю без водителя в таких городах, как Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Финикс. Компания также планирует выход на рынок Нью-Йорка, Майами и Вашингтона, но сталкивается с опасениями властей и жителей.