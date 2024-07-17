В Великобритании построили почти 1 миллион зарядных станций для электромобилей

Несмотря на это количество, только около 65 000 из этих зарядных устройств находятся в открытом доступе. В Великобритании на дорогах насчитывается 1,1 миллиона электромобилей (EV), из них 167 000 были проданы в первой половине этого года, что на 9 % больше, чем годом ранее.

Несмотря на проблемы, частный сектор "сохраняет оптимизм" в отношении достижения цели по созданию 300 000 общественных пунктов зарядки к 2030 году, поставленной предыдущим правительством страны. Вики Рид, генеральный директор ChargeUK, подчеркнула стремительный рост сектора и его важнейшую роль в поддержке более миллиона водителей EV.