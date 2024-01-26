В запрете властей на работу беспилотных такси Cruise «обвинила» своих директоров

В отчете, составленном юридической фирмой, нанятой Cruise, расследовалось, вводили ли руководители компании в заблуждение калифорнийские регулирующие органы относительно октябрьской аварии в Сан-Франциско. Хотя расследование не выявило умышленного обмана, оно подчеркнуло, что руководители компании не смогли полностью объяснить важнейшие детали инцидента, особенно на встречах с представителями регулирующих органов.

В отчете подчеркивается, что для руководителей компании защита репутации Cruise была приоритетнее, чем предоставление исчерпывающего отчета об аварии. Министерство юстиции, Комиссия по ценным бумагам и биржам США, государственные органы и Национальная администрация безопасности дорожного движения ведут расследование инцидентов.