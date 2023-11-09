Ваш автомобиль «шпионит» за вами: суд США принял решение в пользу производителей

Дело касалось стандарта Закона штата Вашингтон о защите частной жизни, согласно которому истцы должны доказать наличие угрозы их «бизнесу, личности или репутации». В одном из случаев истцы обвинили компанию Honda в том, что она загружала и хранила текстовые сообщения на подключенных смартфонах через информационно-развлекательные системы как минимум с 2014 года. Поставщик технологии, корпорация Berla, якобы сделал эти сообщения недоступными для владельцев, но предоставил доступ правоохранительным органам.

Известно, что автопроизводители стремятся монетизировать данные о владельцах автомобилей и увеличивают количество датчиков в транспортных средствах, зачастую в условиях ограниченного регулирования. Это решение суда может иметь далеко идущие последствия для конфиденциальности в автомобильной промышленности, вызывая озабоченность тем, в какой степени производители и третьи лица собирают, распространяют и получают доступ к персональным данным.