Ваш бренд так может? Автомобили Tesla будут проходить ТО за час

Как обычно, Маск сделал заявление в Твиттере. Это новое заявление последовало после того, как Tesla объявила об усилении своего внимания к сервисному обслуживанию.

Ранее стало известно, что Tesla стремится к тому, чтобы большинство проверок выполнялось в день обращения клиентов. И в этом есть логика, поскольку парк автомобилей Tesla растет гораздо быстрее, чем ее сервисная инфраструктура, отмечает Electrek. Однако Маск не уточнил, как Tesla планирует этого добиться.

При этом издание уточнило, что проблема сервисного обслуживания Tesla оказалась гораздо серьезнее, чем предполагалось, поскольку автопроизводитель доходил до того, что направлял для работы над автомобилями необученных сотрудников из других отделов.