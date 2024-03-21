Ваш электромобиль сможет питать дом, но есть одна загвоздка

Поскольку большинство автомобилей EV большую часть дня стоят на стоянке, в их батареях остается много неиспользованного потенциала. Двунаправленные зарядные устройства позволяют хранить дешевую, непиковую электроэнергию или солнечную энергию в автомобиле, а затем использовать ее для питания дома, а где-то даже продавать ее обратно в сеть. Звучит здорово, правда?

Однако есть и препятствия. Самое большое из них — стоимость. Хотя двунаправленные зарядные устройства становятся все дешевле (за последние годы их цена снизилась на 50%), они все еще значительно дороже стандартных. Например, в ходе испытаний OVO Energy-Nissan выяснилось, что двунаправленное зарядное устройство стоит на 3 700 фунтов стерлингов больше, чем стандартное зарядное устройство. Для более широкого распространения отрасли необходимо снизить стоимость до £1 000.

Еще одна проблема — здоровье аккумулятора. Владельцы EV опасаются, что частые циклы зарядки и разрядки могут привести к ускоренной деградации аккумуляторов. Хотя исследования показывают, что если оставить батареи полностью заряженными, это также может их повредить, некоторые владельцы не имеют глубокого представления об аккумуляторных технологиях, что приводит к сомнениям.