Велосипеды и дорожные конусы оказались опасны для беспилотных автомобилей

«Коробка, велосипед или дорожный конус могут быть всем, что нужно, чтобы "напугать" беспилотное транспортное средство и заставить его совершить опасную остановку посреди улицы или на съезде с автострады, создавая опасность для других автомобилистов и пешеходов», — пояснили исследователи.

Они изучили уязвимости безопасности, характерные для модуля планирования, части программного кода автономных систем вождения. Этот компонент определяет, когда двигаться, менять полосу движения или снижать скорость и останавливаться. Исследователи выяснили, что модуль планирования разработан с большой осторожностью, но тестирование показало, что программное обеспечение может быть слишком консервативным: из-за этого автомобиль будет вести себя не так, как надо.