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Велосипеды и дорожные конусы оказались опасны для беспилотных автомобилей

Это большая проблема
Исследователи увидели, что обычные объекты на обочине дороги могут заставить беспилотники резко остановиться или продемонстрировать другое нежелательное поведение при вождении.
Велосипеды и дорожные конусы оказались опасны для беспилотных автомобилей

«Коробка, велосипед или дорожный конус могут быть всем, что нужно, чтобы "напугать" беспилотное транспортное средство и заставить его совершить опасную остановку посреди улицы или на съезде с автострады, создавая опасность для других автомобилистов и пешеходов», — пояснили исследователи.

Они изучили уязвимости безопасности, характерные для модуля планирования, части программного кода автономных систем вождения. Этот компонент определяет, когда двигаться, менять полосу движения или снижать скорость и останавливаться. Исследователи выяснили, что модуль планирования разработан с большой осторожностью, но тестирование показало, что программное обеспечение может быть слишком консервативным: из-за этого автомобиль будет вести себя не так, как надо.

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