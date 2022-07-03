Видео: беспилотный электромобиль Tesla выезжает на встречку

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Видео: беспилотный электромобиль Tesla выезжает на встречкуFSD пока явно не готова к регулярному использованию
Tesla тестирует свою систему беспилотного вождения Full Self-Driving (FSD), и пока не всё проходит гладко. Иногда автомобили под её управлением ведут себя очень опасно.
В сети публикуют ролики, на которых видно, как автомобили Tesla нарушают правила дорожного движения, выезжают не на ту полосу, опасно приближаются к пешеходам и совершают неправильные повороты.
В последнем видео, которое датируется маем, но начало распространяться только на этой неделе, Галилео Рассел (Galileo Russell) с YouTube-канала HyperChange показал довольно неприятный инцидент во время тестирования FSD. В какой-то момент электромобиль решил повернуть направо — прямо по дороге с односторонним движением не в ту сторону (на отметке 6:37).
Несмотря на опасный инцидент, Рассел по-прежнему настроен оптимистично в отношении программного обеспечения Tesla. Он считает, что FSD становится лучше.