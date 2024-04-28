Владельцев электромобилей разделили на три типа

Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Direct, свидетельствуют о том, что простое изменение менталитета пользователей может облегчить некоторые из распространенных проблем, связанных с владением электромобилем. На основании своих наблюдений исследователи пришли к выводу, что владельцам электромобилей нет необходимости постоянно беспокоиться об уровне заряда батареи или тщательно планировать свои маршруты. Они также пришли к выводу, что нет необходимости приобретать более дорогой автомобиль с большим аккумулятором, поскольку выгоднее просто выработать привычку чаще заряжать машину дома или на работе.

Исследование выявило три основных типа пользователей электромобилей: