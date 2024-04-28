Владельцев электромобилей разделили на три типа

Владельцев электромобилей разделили на три типаПростой сдвиг в сознании может ослабить опасения по поводу электромобилей
Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Direct, свидетельствуют о том, что простое изменение менталитета пользователей может облегчить некоторые из распространенных проблем, связанных с владением электромобилем. На основании своих наблюдений исследователи пришли к выводу, что владельцам электромобилей нет необходимости постоянно беспокоиться об уровне заряда батареи или тщательно планировать свои маршруты. Они также пришли к выводу, что нет необходимости приобретать более дорогой автомобиль с большим аккумулятором, поскольку выгоднее просто выработать привычку чаще заряжать машину дома или на работе.
Исследование выявило три основных типа пользователей электромобилей:
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Одни пользователи постоянно следят за уровнем заряда батареи, часто испытывая беспокойство по поводу того, что зарядка закончится.
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Другие тщательно планируют свои поездки, чтобы избежать ситуаций, когда они могут оказаться в затруднительном положении с разряженным аккумулятором.
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А третьи выработали привычку подключать свой автомобиль к зарядке сразу по прибытии домой или на работу.