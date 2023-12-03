Владельцы электромобилей сообщают о проблемах чаще, чем владельцы обычных автомобилей

Владельцы EV сталкиваются с проблемами, связанными с электроприводом, зарядкой и аккумуляторами. Примечательно, что гибриды являются чемпионами по надежности, у них на 26 % меньше проблем, чем у обычных моделей.

Данные свидетельствуют о том, что подключаемые гибридные электромобили (PHEV) являются наименее надежными, поскольку с ними связано на 146 % больше проблем. Пока старые автопроизводители осваивают EV-ландшафт, проблемы роста сохраняются, что делает гибриды более надежной ставкой в плане надежности.

При этом Model Y и Model 3 от Tesla Consumer Reports присвоил рейтинг «рекомендовано», похвалив их улучшенную подвеску, автомобильную электронику и качество сборки.