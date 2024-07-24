Владельцы Google остались довольны своими беспилотными такси: дадут еще $5 млрд

Опубликовано 24 июля 2024, 18:45
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Владельцы Google остались довольны своими беспилотными такси: дадут еще $5 млрдТехнология автономного вождения Waymo
Alphabet объявила о дополнительных инвестициях в размере 5 миллиардов долларов в свою дочернюю компанию Waymo, занимающуюся разработкой технологий автономного вождения, в течение следующих нескольких лет.
«Этот новый раунд финансирования, соответствующий недавнему уровню ежегодных инвестиций, позволит Waymo продолжить создание ведущей в мире компании в области технологий автономного вождения», — заявила финансовый директор Alphabet Рут Порат. Она подчеркнула, что Alphabet уделяет особое внимание повышению эффективности в сегменте «другое», в который входят такие проекты, как Verily, Calico, Google Ventures и компания по производству беспилотников Wing.
Waymo, которая в настоящее время предоставляет более 50 000 платных поездок в неделю, работает в Сан-Франциско и Финиксе, а недавно расширила свою деятельность до Лос-Анджелеса и Остина.
Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный
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