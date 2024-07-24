Владельцы Google остались довольны своими беспилотными такси: дадут еще $5 млрд

«Этот новый раунд финансирования, соответствующий недавнему уровню ежегодных инвестиций, позволит Waymo продолжить создание ведущей в мире компании в области технологий автономного вождения», — заявила финансовый директор Alphabet Рут Порат. Она подчеркнула, что Alphabet уделяет особое внимание повышению эффективности в сегменте «другое», в который входят такие проекты, как Verily, Calico, Google Ventures и компания по производству беспилотников Wing.

Waymo, которая в настоящее время предоставляет более 50 000 платных поездок в неделю, работает в Сан-Франциско и Финиксе, а недавно расширила свою деятельность до Лос-Анджелеса и Остина.