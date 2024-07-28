Владельцы Tesla стали ускорять зарядку… мокрым полотенцем

Tesla подчеркивает, что этот способ не работает и представляет опасность. Компания ответила на статью на сайте X (бывший Twitter), попросив владельцев избегать этого метода, чтобы обеспечить правильную работу системы и точное обнаружение реальных проблем с зарядкой.

Tesla пояснила, что использование влажной ткани может помешать работе температурных датчиков, что может наоборот привести к перегреву или повреждению автомобиля.

Supercharger могут добавить автомобилю до 300 км хода за 15 минут, но более медленные зарядные устройства, такие как дома, требуют значительно больше времени. Это заставило некоторых владельцев Tesla «экспериментировать» для повышения эффективности зарядки. Однако Tesla призывает владельцев воздержаться от таких небезопасных методов.