Владелец Tesla Cybertruck нашел новый способ отрубания пальцев дверьми машины

Что вызывает опасения по поводу безопасности

Владелец Tesla Cybertruck раскритиковал безопасность автомобиля после того, как инцидент с дверями электропикапа привел к серьезной рваной ране пальца. На форуме, посвященном Cybertruck, владелец рассказал о том, как его тесть получил серьезную травму, когда его палец попал в шов между передней и задней дверью. Казус произошел, когда он потянулся к кнопке открывания двери, как раз в тот момент, когда задняя пассажирская дверь закрывалась.