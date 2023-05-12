«Внедорожник из будущего» застрял в грязи: Cybertruck на новых фотографиях

«Внедорожник из будущего» застрял в грязи: Cybertruck на новых фотографияхУчитывайте, что это все еще прототип
Компания Tesla, известная своими электромобилями, наделала много шума после анонса внедорожника с уникальным дизайном Cybertruck. Во время мероприятия Tesla Refinery был показан прототип Cybertruck, чтобы продемонстрировать возможности Tesla. Однако восторг сменился «стыдом», когда в Twitter появились изображения, на которых видно, как прототип застрял в грязи.
Подробности инцидента остаются неясными (да и сами изображения сняты не с места событий, а с проезжающей мимо машины), и ни Илон Маск, ни Tesla не прокомментировали ситуацию. Важно отметить, что характеристики прототипа не отражают возможностей серийного автомобиля, поэтому будущим владельцам пока что рано беспокоиться.
Запуск Cybertruck запланирован на 1 квартал 2024 года, предварительное производство уже идет, а серийное производство начнется чуть позже.