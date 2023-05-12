«Внедорожник из будущего» застрял в грязи: Cybertruck на новых фотографиях

Подробности инцидента остаются неясными (да и сами изображения сняты не с места событий, а с проезжающей мимо машины), и ни Илон Маск, ни Tesla не прокомментировали ситуацию. Важно отметить, что характеристики прототипа не отражают возможностей серийного автомобиля, поэтому будущим владельцам пока что рано беспокоиться.