Внедорожники Kia Telluride начали сами скатываться с парковок: объявлен отзыв

Опубликовано 31 марта 2024, 07:30
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Внедорожники Kia Telluride начали сами скатываться с парковок: объявлен отзывБолее 400 000 автомобилей
Kia отзывает 427 407 внедорожников Telluride, сообщает Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA). Виновник? Производственная проблема с промежуточным валом и правым передним приводным валом, которая может привести к тому, что они не будут полностью зацепляться при переводе автомобиля в режим парковки. Со временем такое неполное зацепление может привести к повреждению и откату автомобиля даже на парковке.
Простое решение — ручник. Однако для постоянного исправления ситуации требуется поездка в дилерский центр. Затронутые модели — все Telluride 2020−2023 годов выпуска, а также некоторые модели 2024 Telluride.
Kia рекомендует обратиться в центр обслуживания клиентов или к местному дилеру, чтобы уточнить, попадает ли ваш Telluride под отзыв.
Kia рекомендует владельцам обращать внимание на возможные предупреждающие знаки, такие как скрежещущие звуки или снижение мощности, которые могут указывать на проблему. Исправление будет бесплатным. Дилерские центры Kia в США обновят программное обеспечение и заменят все поврежденные промежуточные валы.
Пока проблема не решена, Kia призывает водителей взять за привычку использовать ручник.