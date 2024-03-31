Внедорожники Kia Telluride начали сами скатываться с парковок: объявлен отзыв

Простое решение — ручник. Однако для постоянного исправления ситуации требуется поездка в дилерский центр. Затронутые модели — все Telluride 2020−2023 годов выпуска, а также некоторые модели 2024 Telluride.

Kia рекомендует обратиться в центр обслуживания клиентов или к местному дилеру, чтобы уточнить, попадает ли ваш Telluride под отзыв.

Kia рекомендует владельцам обращать внимание на возможные предупреждающие знаки, такие как скрежещущие звуки или снижение мощности, которые могут указывать на проблему. Исправление будет бесплатным. Дилерские центры Kia в США обновят программное обеспечение и заменят все поврежденные промежуточные валы.

Пока проблема не решена, Kia призывает водителей взять за привычку использовать ручник.