Внешность и часть характеристик кроссовера Huawei рассекречены до премьеры

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Внешность и часть характеристик кроссовера Huawei рассекречены до премьерыПока опубликованы рендеры
Известно, что Huawei сотрудничает с автопроизводителем SERES. Вместе они работают над кроссовером, и в сети опубликовали его рендеры.
Ранее глава Huawei Consumer Business Group Ричард Ю (Richard Yu) говорил, что новый SUV среднего размера будет представлен либо к концу 2021 года, либо к началу 2022.
В сеть уже попали изображения модели, которые, конечно, сырые, но могут дать представление о внешнем виде автомобиля.
Предполагается, что длина кроссовера составит более 5 метров, в то время как колёсная база должна превышать 2900 мм. Автомобиль должен получиться просторным, подходящим для всей семьи.
Huawei также представила новую «умную» кабину на HarmonyOS с более простым и эффективным интерфейсом. Она может появиться в будущем SUV. Скорее всего, на автомобиль можно будет установить лидары.
Источник: Huawei Central