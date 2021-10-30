Внешность и часть характеристик кроссовера Huawei рассекречены до премьеры

Ранее глава Huawei Consumer Business Group Ричард Ю (Richard Yu) говорил, что новый SUV среднего размера будет представлен либо к концу 2021 года, либо к началу 2022.

В сеть уже попали изображения модели, которые, конечно, сырые, но могут дать представление о внешнем виде автомобиля.