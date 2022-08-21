Водитель Tesla вживил ключ от машины в руку

Теперь Далали может разблокировать свою Tesla, просто прислонив тыльную сторону ладони. Он сказал журналистам, что этот чип — не первый его имплант. В левой руке у него есть чип меньшего размера, в котором хранится его контактная и медицинская информация, а также ключ от его дома.