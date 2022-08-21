Водитель Tesla вживил ключ от машины в руку

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Водитель Tesla вживил ключ от машины в рукуЭто не первый его имплант
Владелец эдектрокара Tesla Брэндон Далали (Brandon Dalaly) вживил себе в правую руку чип, который позволяет открывать автомобиль.
Далали поделился в Твиттере и на YouTube видео о том, как профессиональный мастер по пирсингу имплантировал ему чип VivoKey Apex. Чип бесконтактный и покрыт биосовместимым веществом — он использует технологию NFC). Процедура по вживлению стоила $400.
Теперь Далали может разблокировать свою Tesla, просто прислонив тыльную сторону ладони. Он сказал журналистам, что этот чип — не первый его имплант. В левой руке у него есть чип меньшего размера, в котором хранится его контактная и медицинская информация, а также ключ от его дома.