Водородные заправки в Калифорнии ужасны: водители подали в суд на Toyota

Истцы, разочарованные нехваткой и ненадежностью этих станций, утверждают, что продавцы Toyota заверили их в том, что заправка будет удобной. Вместо этого они обнаружили разрозненную сеть, страдающую от частых отключений, нехватки топлива и закрытий.

Райан Кискис, сотрудник Google из Пасифик Палисейдс, поделился своим разочарованием с Los Angeles Times, отметив, что с момента покупки Mirai стоимость водорода выросла более чем в два раза и теперь равна 15 долларам за галлон топлива. В связи с тем, что водородных станций так мало, Кискис прибегает к использованию своего джипа, работающего на бензине, для большинства поездок. Другие истцы, такие как Брайан Калуве и Ирвинг Олден, выразили аналогичное разочарование, назвав систему заправки водородом «полным неудобством» и «чертовой шуткой».

Toyota пообещала ответить на обвинения в суде.