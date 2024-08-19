Авто
Опубликовано 19 августа 2024, 09:45
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Водородные заправки в Калифорнии ужасны: водители подали в суд на Toyota

Из-за неработающей инфраструктуры
Группа недовольных владельцев Toyota Mirai в Калифорнии подала коллективный иск против компании-производителя, утверждая, что их ввели в заблуждение относительно надежности и доступности водородных заправочных станций.
Водородные заправки в Калифорнии ужасны: водители подали в суд на Toyota
© Christina Telep

Истцы, разочарованные нехваткой и ненадежностью этих станций, утверждают, что продавцы Toyota заверили их в том, что заправка будет удобной. Вместо этого они обнаружили разрозненную сеть, страдающую от частых отключений, нехватки топлива и закрытий.

Райан Кискис, сотрудник Google из Пасифик Палисейдс, поделился своим разочарованием с Los Angeles Times, отметив, что с момента покупки Mirai стоимость водорода выросла более чем в два раза и теперь равна 15 долларам за галлон топлива. В связи с тем, что водородных станций так мало, Кискис прибегает к использованию своего джипа, работающего на бензине, для большинства поездок. Другие истцы, такие как Брайан Калуве и Ирвинг Олден, выразили аналогичное разочарование, назвав систему заправки водородом «полным неудобством» и «чертовой шуткой».

Toyota пообещала ответить на обвинения в суде.