Volkswagen может купить подразделение Huawei по беспилотным автомобилям

Автопроизводители и технологические компании инвестируют миллиарды долларов в беспилотное вождение, стремясь занять лидирующие позиции в том, что многие считают будущим автомобилестроения.

Главный исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил в среду, что ожидает широкого распространения беспилотников в автомобильной промышленности в течение 25 лет, и что компания стремится к новым партнерствам, чтобы повысить свою самостоятельность в области программного обеспечения.

Руководители концерна уже несколько месяцев ведут переговоры о сделке, которая также включает в себя технологические системы, в которых Volkswagen еще не разбирается, сообщил журнал Manager Magazine со ссылкой на внутренние источники.

Представитель Volkswagen отказался от комментариев.