Volkswagen отказалась найти угнанную машину с ребенком, потому что владелица не оплатила подписку

Volkswagen отказалась найти угнанную машину с ребенком, потому что владелица не оплатила подпискуПравоохранителям пришлось ее оплатить
У женщины ранее угнали Volkswagen Atlas, в котором сидел 2-летний ребенок. Пока полицейские прочесывали дороги, детектив офиса шерифа округа Лейк, США, решил связаться с Volkswagen и определить местонахождение автомобиля с помощью сервиса Car-Net автопроизводителя. Однако там сказали, что владельцу автомобиля нужно оплатить подписку на этот сервис, без этого они искать машину не будут.
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"Детектив практически умолял представителя, давая ему понять, что это ситуация жизни или смерти", - сказал представитель полиции изданию The Washington Post.
В конце концов, по словам представителя, следователи заплатили 150 долларов и получили доступ к GPS-данным Volkswagen по угнанному автомобилю. Но к тому времени угнанный внедорожник и ребенок уже были обнаружены полицейскими.
После этого случая компания заявила, что проведет внутреннее раследование ситуации.