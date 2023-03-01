Авто
19:07, 01 марта 2023
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Volkswagen отказалась найти угнанную машину с ребенком, потому что владелица не оплатила подписку

Правоохранителям пришлось ее оплатить

У женщины ранее угнали Volkswagen Atlas, в котором сидел 2-летний ребенок. Пока полицейские прочесывали дороги, детектив офиса шерифа округа Лейк, США, решил связаться с Volkswagen и определить местонахождение автомобиля с помощью сервиса Car-Net автопроизводителя. Однако там сказали, что владельцу автомобиля нужно оплатить подписку на этот сервис, без этого они искать машину не будут.

Volkswagen отказалась найти угнанную машину с ребенком, потому что владелица не оплатила подписку

Фото: Unsplash

"Детектив практически умолял представителя, давая ему понять, что это ситуация жизни или смерти", - сказал представитель полиции изданию The Washington Post.

В конце концов, по словам представителя, следователи заплатили 150 долларов и получили доступ к GPS-данным Volkswagen по угнанному автомобилю. Но к тому времени угнанный внедорожник и ребенок уже были обнаружены полицейскими.

После этого случая компания заявила, что проведет внутреннее раследование ситуации.

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