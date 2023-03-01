Volkswagen отказалась найти угнанную машину с ребенком, потому что владелица не оплатила подписку

"Детектив практически умолял представителя, давая ему понять, что это ситуация жизни или смерти", - сказал представитель полиции изданию The Washington Post.

В конце концов, по словам представителя, следователи заплатили 150 долларов и получили доступ к GPS-данным Volkswagen по угнанному автомобилю. Но к тому времени угнанный внедорожник и ребенок уже были обнаружены полицейскими.

После этого случая компания заявила, что проведет внутреннее раследование ситуации.