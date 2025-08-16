Volkswagen ввёл платную подписку на «полную мощность» в новых электромобилях

В VW объясняют это как «дополнительный выбор» для покупателей. По словам компании, раньше автомобили с одинаковым объёмом двигателя могли предлагаться в разных версиях мощности — теперь эту разницу можно купить позже, когда захочется более «спортивных» ощущений.

Однако подобные решения вызывают споры. Некоторые клиенты недовольны тем, что фактически платят за функции, которые технически уже есть в их машине, но недоступны без подписки.

VW — не первый автопроизводитель с таким подходом. Mercedes в США уже запустила услугу для ускорения разгона электромобилей.